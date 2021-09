- Det undrer os dog, at Nyt Gribskov ikke har deltaget i debatten om, at en ny placering af Rema 1000 i Gilleleje har den sideeffekt, at byen får et vandrerhjem, der giver 20-30 000 nye overnatninger om året. Der skal et meget stort badehotel til for at skabe en positiv effekt af den størrelsesorden, skriver Leif Tang Lassen. Foto: Anna Hjortsø

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi vil have en femårsplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi vil have en femårsplan

Gribskov - 16. september 2021 kl. 10:31 Af Leif Tang Lassen, formand, Gilleleje Lokalråd, Nordre Strandvej 17, 3250 Gilleleje Kontakt redaktionen

Den 24/8 skriver Trine Egetved (K), 1) at partiet ønsker lokalplansprocessen om et badehotel i Dronningmølle stoppet og 2) at der, inden lokalplansprocessen genoptages, bør udvikles en helhedsplan for området.

Den 26/8 skriver Thomas Jung (Nyt Gribskov), at den helhedsplan Trine Egetved ønsker, kan blive til en syltekrukke, der får potentielle investorer til at løbe skrigende bort. Thomas Jung understreger, at vi skal respektere dem, "der ønsker at udvikle et område og indgå i en saglig dialog omkring udtryk, placering, profil og formål". Og den respekt kan man åbenbart kun udvise ved ikke at formulere sig offentligt imod et badehotel i Dronningmølle - heller ikke, hvis man finder, at badehotellets udtryk, placering, profil og formål tilsidesætter borgernes ønsker for Dronningmølles udvikling.

I Gilleleje lokalråd har vi længe ønsket en "femårsplan" for borgernes idéer og planer for byens udvikling, - ja, vi har sågar afholdt et åbent medlemsmøde derom - et møde, hvortil alle politiske partier og centrale foreninger i byen var indbudt til at ytre sig derom. 30-40 deltog i mødet, men vi kom ikke så langt, at en plan kunne udvikles. Efter vores opfattelse er en Trine Egetved-helhedsplan og en "femårsplan" det samme, derfor understøtter vi principperne bag Trine Egetved-ønskerne om helhedsplaner for de af kommunens lokalsamfund, som ønsker en sådan. Og det kan ikke udtrykkes for tydeligt, at vi i Gilleleje lokalråd ønsker en sådan!

Når Trine Egetved- og Thomas Jung-ønskerne ovenfor modstilles hinanden, så er det, fordi de er væsensforskellige, og derigennem fortæller langt mere end tiltænkt.

Trine Egetved fremhæver, at en helhedsplan udarbejdes i samarbejde med lokalbefolkning, erhvervsliv, foreninger, politikere og andre interessenter med assistance fra forvaltningen. Thomas Jung er imod en helhedsplan, også hvis den er udviklet efter netop nævnte nærdemokratiske principper. Demokrati er vigtigt for nogen - meget mindre vigtigt for andre.

Når Thomas Jung ønsker et badehotel i Dronningmølle, er det, fordi flere turister søger herop - et ønske, de fleste af os har. Det undrer os dog, at Nyt Gribskov ikke har deltaget i debatten om, at en ny placering af Rema 1000 i Gilleleje har den sideeffekt, at byen får et vandrerhjem, der giver 20-30 000 nye overnatninger om året. Der skal et meget stort badehotel til for at skabe en positiv effekt af den størrelsesorden.

I Frederiksborg Amts Avis den 30/8 erklærer Jesper Behrensdorff (Nyt Gribskov) sig enig med Thomas Jung, og han fremhæver, at høringsprocessen i forbindelse med lokalplansgodkendelserne er nok til at sikre en fornuftig udvikling lokalt. Deri er vi ikke enige, og det er vi ikke, fordi høringsprocesserne i vores kommune lader meget tilbage at ønske.

Dette debatindlæg er ikke et indlæg i valgkampen - Gilleleje lokalråd er en ikke partipolitisk forening, der varetager byens og dens borgeres interesser.