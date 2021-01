"Så vi går efter at få rettet op på miljøet, og samtidigt skal vi handle på tidens sværeste sag - klimasagen. Også i kommunen", skriver Jens Rane Holck, SF's spidskandidat, i sit debatindlæg.

Debat: Vi vil genoprette miljøudvalget

I SF Gribskov er vi gået ind i et valgår. For os betyder det noget afgørende. At det kan blive ligesindede som bestemmer retningen i kommunen.

Vi tror ikke at vi kan genopfinde politik med Lars Løkke, men vi tror på, at der skal nye folk og nye tanker ind og styre vores kommune.

Valget hedder KV21, som står for kommunalvalg i 2021. Alligevel kalder folk det "byrådet".

I SF vil vi gerne tale på vegne af borgere, som tror på fælles beslutninger for hele kommunen - ikke kun i byen. Vi vil gerne have to kandidater ind i vores kommunalbestyrelse.