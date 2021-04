Der var to gruppeoverfald med et par dages mellemrum sidste måned. Det ene fandt sted i ventesalen på Helsinge Station, hvor det gik ud over en 17-årig.

Debat: Vi ved hvad der virker mod vold

Vi har for nyligt haft episoder i Gribskov med vold blandt unge. Unge som tæver unge og opfører sig som organiserede bander. Vi voksne er alle forfærdede over brutaliteten og den ublu ligegyldighed i at møde op ved højlys dag på et offentligt sted, og så give den uheldige tæsk.