Debat: Vi sparker opad - ikke nedad

Vi tror faktisk, alle er enige om dette, men det bliver jo op til de professionelle at læse og forstå de mennesker, de arbejder med at hjælpe. Kommunens politiske udvalg desangående skal i hvert fald ikke blande sig.

Ingen ville selv ønske sig nye ansigter ind og ud ad døren ustandseligt. Ingen ønsker at skulle kæmpe for den hjælp, man faktisk er berettiget til. Endsige blive snydt for den. Oven i selve problemet.

Når en af disse professionelle, nemlig lederen for en af vores private leverandører af pleje, Milad Shams, så kritiserer de politiske tiltag for ikke at løse problemerne, så må politikere altså lære at finde sig i kritikken.

Og selvfølgelig ikke bede kommunaldirektøren om at give dem mundkurv på, som det fremgår af en mail fra UBL-formanden som Netavisengribskov.dk offentliggjorde den 9. august 2021. Det sender et ubehageligt signal om at det nuværende politiske flertal synes, de selv er mere vigtige end opgaven med at administrere kommunens fælleskasse. Det er uklædeligt og magtsygt.

Og det retter ubodelig skade på den tillidskultur, vi gerne skulle have i vores kommune.