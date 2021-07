Byrådspolitikere fra Nyt Gribskov og Socialdemokratiet har i et debatindlæg luftet tanken om at oprette et internt vikarbureau i kommunen for at imødegå udfordringer med bemandingen i ældreplejen. Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Vi skal turde tage fat om nældens rod

Gribskov - 22. juli 2021 kl. 11:20 Af Trine Egetved, byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti Kontakt redaktionen

Midt i sommervarmen kommer det frem, at Gribskov Kommunes ældre- og sygepleje mangler afløsere i sommerferien og derfor må aflyse besøg hos borgerne.

Det kan vel ikke komme bag på nogen, når man igennem de seneste år har hørt om rekrutteringsudfordringer i netop ældreplejen.

Mine kollegaer i byrådet fra Socialdemokratiet og lokallisten Nyt Gribskovs svar på dette er, at der skal oprettes et kommunalt vikarbureau, som svar på rekrutteringsudfordringer, da medarbejderne gerne vil have mere indflydelse på egen arbejdstid.

Stop lige op en gang. Løsningen er på ingen måde, at man endnu engang laver flere organisationer i organisationen.

Det er både dyrt og uigennemsigtigt for borgere, medarbejdere og ledere.

Og hvad værre er: Det giver dårligere kvalitet i plejen af vores syge og ældre, da det kræver uddannelse at levere pleje og omsorg af høj faglig kvalitet.

Det mener FOA, der i en analyse af ældreplejen tegner et dystert billede af mængden af ufaglærte i ældreplejen. Mængden af ufaglærte i Gribskov er for eksempel steget med 10,8 procent siden 2017, og i dag er hver fjerde i ældreplejen i Gribskov ufaglært!

Med den viden in mente ligner forslaget fra Socialdemokratiet og Nyt Gribskov en automatreaktion lige op til et valg, hvor der skal vises handlekraft.

Rekrutteringsudfordringerne har været kendt længe og helhedsplejen i Gribskov har siden etableringen været en stor svingdør. Mange medarbejdere ønsker simpelthen ikke at arbejde der. Jeg har fået flere anonyme henvendelser fra medarbejdere omkring ovenstående emne.

Skal der styr på ældre- og sygeplejen i Gribskov Kommune, så kræver det, at vi tør tage fat om nældens rod. Hvad er der galt med arbejdsmiljøet? Er ledelsen stærk og synlig nok og trækker de i arbejdstøjet og giver en hånd med på gulvet, når det brænder på?

Er kørelister optimeret, så de samme medarbejdere for så vidt muligt kommer hos samme borgere? Er det nemt med sin faglighed at få lov at træffe en beslutning ude hos borgeren eller er tilliden til medarbejderne så lille, at der altid skal spørges om lov? Frihed, ansvar og anerkendelse plejer at være gode metoder til at få tilfredse medarbejdere.

I en ældre- og sygepleje med mange skiftende arbejdstider og vagter, så burde man kunne indarbejde den fleksibilitet, som medarbejderne ifølge mine kollegaer efterspørger. Hvis man tør.

Min frygt her er, at man igen er i gang med at lave en lappeløsning, som holder lidt tid og pynter lidt på tingene. I stedet for at have en ambition om, at vilkårene for fastansatte i ældre- og sygeplejen skal være så gode, at man har lyst til at være ansat og have i fast stilling i Gribskov Kommune. Men det kræver, at vi tager ansvaret, og det kræver en total omlægning af den tænkning, der er i dag.

Lad os ikke håbe, at valgkampen bliver alt for dyr i løfter og lappeløsninger, fordi man skal vise handlekraft, men at vi tør finde ind til roden af problemerne sammen og løse dem - også selvom det gør ondt.

Og lad os få relevante organisationer som FOA med i det arbejde.

