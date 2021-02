Debat: Vi skal passe bedre på drikkevandet

Alle disse steder vil SF Gribskov gerne hurtigst muligt sørge for at stoppe pesticidforurening. Og vi kan da bare gøre det selv. Vi behøver da ikke vente på at falde for fristen. Det er vores eget drikkevand og det bør være vores egen beslutning at passe på det.

Andre steder i landet debatterer man ivrigt om det er landbruget eller de private haver, der er de værste syndere. Visse initiativer er startet som læner sig op ad Danmarks Naturfredningsforening (DN). Dels kan man som haveejer tilmelde sig mærkningsordningen Giftfri Have. Dels har udvalget for Udvikling, by og land (UBL) i dette efterår meldt Gribskov ind i DNs kampagne ved at gøre os til Giftfri kommune. Så vi bruger ikke gift på kommunens arealer. Kæmpestor ros til alle der gjorde det muligt.

Men det er ikke nok. Regionen har ansvaret for at rense forureninger af vores drikkevand. Vi havde selv en sag i Smidstrup, og det ser rigtig skidt ud i Frederikssund. Region Hovedstaden skal teste mere efter pesticider, fordi det viser sig, at vi er hårdere ramt, end man før antog. Det er nemlig ikke kun i landbrugsområder, vi finder pesticider i grundvandet: Villa- og kolonihaver har også stået for en betragtelig forurening. SF har allerede sørget for at stoppe brugen af sprøjtegifte på regionens egne arealer. I Folketinget presser SF på for et forbud mod salg af sprøjtegift til private. Nu sker der endelig noget på området kommunalt, regionalt og nationalt. SF arbejder alle steder for, at det skal gå hurtigere.