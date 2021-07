- Konkret for vores egen kommune ser Socialdemokratiet, at vi skal investere yderligere i vores renseanlæg for at undgå overløb, at der målrettet skal arbejdes med at adskille regnvand fra spildevand og at en række lavbundsjorde ved Arresø bør udtages af landbrugsdrift, skriver Allan Nielsen (S) i sit debatindlæg. Foto: Jeppe Helkov

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi skal have reddet søen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi skal have reddet søen

Gribskov - 08. juli 2021 kl. 12:45 Af Allan Nielsen (S), byrådsmedlem i Gribskov Kontakt redaktionen

I Socialdemokratiet er vi af den holdning, at der skal sættes en proces i gang for at gøre vandet i Arresø rent.

Som sø har Arresø nok aldrig været en sø med krystalklart vand. På grund af dens beliggenhed har der historisk altid fundet en naturlig eutrofiering sted fra det omkringliggende bakkelandskab.

Mange har gennem tiderne villet det godt for Arresø. Projekterne med engsøerne i 1980-erne var et fantastisk projekt med stor virkning i de første år. Men overløb fra kommunale renseanlæg gjorde, at engsøerne meget hurtigt blev mættet med tilførsel af store mængder næringsstoffer. Ærgerligt, da engsøerne var et fantastisk projekt. Vi har dog fortsat stor glæde at engsøerne og deres naturværdier.

Det har taget cirka 100 år at bringe Arresø i den dårlige stand, som den er i nu. Det vil også tage mange år at genoprette den. Søen har stadigvæk store naturværdier og national betydning i forhold til at være rasteplads for f.eks. fuglearten stor skallesluger. I nogle vintre kan der på dage ses op til flere tusinde skalleslugere på søen.

Vi skal have reddet Arresø! På mødet i UBL d. 15.06 stillede Socialdemokratiet sammen med NytGribskov forslag om, at der tages kontakt til de andre kommuner omkring Arresø for at sætte en proces i gang med tydelige mål for forbedring af Arresøs Vandkvalitet. Arresø skal være en sø, som man kan bade i igen, og der skal særligt værnes om bevaringsværdig natur omkring Arresø.

Dette kunne vi ikke få opbakning til fra Venstre, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Det er vi i Socialdemokratiet meget uforstående over for. I Socialdemokratiet fortsætter vi vores arbejde med at få igangsat en proces, hvor kommunerne omkring Arresø kommer i dialog.

Konkret for vores egen kommune ser Socialdemokratiet, at vi skal investere yderligere i vores renseanlæg for at undgå overløb, at der målrettet skal arbejdes med at adskille regnvand fra spildevand og at en række lavbundsjorde ved Arresø bør udtages af landbrugsdrift.

Særligt på Byrådets borgermøder i Annisse og i Ramløse gjorde man opmærksom på vigtigheden af at gøre en indsats for Arresø! Dette budskab tager vi meget alvorligt! Natur og miljøindsatsen i vores kommune er vigtig, og med Arresø har vi allerede et unikt fyrtårn. Det skal vi passe på!

relaterede artikler

Debat: Populisme på højt plan 24. juni 2021 kl. 20:47

Debat: Ren Arresø kræver politisk prioritering 21. juni 2021 kl. 16:53

Nyt renseanlæg overskred udledningskrav 25. august 2020 kl. 06:11