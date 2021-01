Artiklen: Debat: Vi skal blive kunstens by

Kunst, der rusker som vinden i Gribskov. Hvor bliver fuglene af, som jeg elsker at male? I dette år 2020 er vi mange kunstnere, der er lukket inde i firkanter og cirkler.

I år 2020 har musik, teater og kunstnere holdt møde om at få Tinghuset som medborgerhus. Flere politikere har været positive om forslaget, men hvornår bliver ord til handling?

Kære politiker, vores ønske for det nye år 2021 er, at Helsinge bliver kaldt: "Kunstens by".