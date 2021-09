- Vi glæder os over, at man nu har erkendt den uholdbare situation og iværksat en løsning, skriver Tonny Napela Jensen (NG) i sit debatindlæg. Modelfoto: Adobe Stock Foto: studio v-zwoelf - stock.adobe.co

Debat: Vi ser frem til flere prøvebyer

Gribskov - 05. september 2021 kl. 14:53 Af Byrådsmedlem Tonny Nalepa Jensen (NytGribskov) Kontakt redaktionen

I Nyt Gribskov glæder vi os til den 1. oktober 2021, hvor en længe ventet reform af erhvervelse af førerbevis ser dagen lys.

Det har i rigtig mange år været et problem at skaffe det nødvendige mandskab i politiet, således man kunne afvikle teori- og køreprøver inden for en rimelig tid.

I vores samfundsstruktur er det efterhånden lige så nødvendigt at have et kørekort, som det er at have en afgangsprøve fra grundskolen, mange erhvervsuddannelser kan ikke gennemføres uden begge dele.

Derfor har det også gennem flere år været et problem, at politiet ikke har kunne frigive det nødvendige antal personaler til opgaven, dette har skabt flaskehalse og været årsagen til meget frustration blandt personer, hvis levebrød var nært forbundet med førerretten.

I Nyt Gribskov glæder vi os over det er lykkes den nuværende regering med et bredt flertal i politiforliget af 15. dec. 2020, at blive enige om at flytte teori- og køreprøveafviklingen fra politiet til Færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsen er for tiden i gang med de administrative tiltag, der er i forbindelse med overtagelsen af det store ansvarsområde.

Vi i Nyt Gribskov kender godt til de problemer, som forskellige andre partier adresserer, men vi vælger at anskue problemstillingen en smule anderledes - vi glæder os over, at man nu har erkendt den uholdbare situation og iværksat en løsning som ser dagen lys pr. 1 okt. 2021.

Færdselsstyrelsen har siden forligets indgåelse arbejdet på at ansætte det nødvendige antal af personer, således de kan være klar til overdragelsen - disse prøvesagkyndige er ikke tjenestegørende politibetjente, og dermed har man både frigivet personale til politiet samt sikret et stabil antal motorsagkyndige til opgaven omkring erhvervelse af førerret.

I Nyt Gribskov glæder vi os over, at 3 byer i vores nærområde bliver prøvebyer, det drejer sig om Helsingør/Hillerød/Frederikssund.

I Nyt Gribskov ser vi positivt på den nye ordning og håber den hurtigst muligt vil give de unge mulighed for at kunne erhverve sig deres førerret til gavn for både virksomhedernes og privatliv.

Vi er sikker på, at Færdselsstyrelsen kan levere et driftsikkert og stabilt system til gavn for bilismen i Gribskov og det øvrige Danmark.