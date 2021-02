"Naturnationalparken bliver i høj grad et add-on til Gribskov, det bliver urørt vild skov med mulighed for hidtil uset biodiversitet," skriver Nyt Gribskovs byrådskandidat.

Debat: Vi lever af natur og oplevelsesøkonomi

Gribskov - 20. februar 2021 kl. 14:01 Af Astrid Recinella, kandidat til kommunalvalget, Nyt Gribskov Kontakt redaktionen

Gribskov ligger blot 45 km fra Rådhuspladsen, og alligevel har vi i en del år oplevet at vores erhvervsliv har ændret struktur til i højere grad at bestå af mindre håndværks- og servicevirksomheder samt detail.

Det er, som om afstanden er mere end 45 km, når vi taler om de lidt større virksomheder, og de muligheder de har set i Gribskov gennem de seneste 10-15 år. På den baggrund er fokus for erhvervsstrategierne også vendt hen i mod oplevelsesøkonomien, og hvad Gribskov som kommune kan tilbyde i forhold til dette.

Nationalparken Kongernes Nordsjælland er i høj grad en kulturhistorisk nationalpark. Gribskov er som sådan ikke en vild skov, det er en af Danmarks ældste skove, men bærer præg af klosteret og Kongens magt. Skoven bærer præg af at staten har anvendt skoven til skovdrift, gennem flere hundrede år.

Naturnationalparken bliver i høj grad et add-on til Gribskov, det bliver urørt vild skov med mulighed for hidtil uset biodiversitet. At der også skal gå græssende dyr i Gribskov med dertil hørende hegning i skoven, er nok mere en tilvæningssag, for Gribskov er også i høj grad anvendt rekreativt område med både ridning, vandreturisme etc.

I Gribskov omfavner vi ethvert tiltag der kan understøtte vores kommune, vores miljø, vores natur og naturligvis vores oplevelser i naturen.

Hvis vi må drømme videre, så handler drømmen om formidling, for hvorfor lave en naturnationalpark, hvis vi ikke også anvender den til formidling? En drøm om et formidlingscenter om natur, i forbindelse med Naturnationalparken vil betyde, at de 45 km fra Gribskov til København vil være kort i forhold til en dagsudflugt med en skole, børnehave el lign.

Hvis vi skulle påpege en ting er det, at der netop ikke er afsat statslige midler til formidlingen - det ville have været visionært at tænke det sammen, for uden formidling ingen læring.

Gribskov har en fantastisk natur, og nu er der mere vild natur på vej, det er vi vilde med i NytGribskov.