Send til din ven. X Artiklen: Debat: Vi kan selv gøre noget for at få en renere Arresø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Vi kan selv gøre noget for at få en renere Arresø

Gribskov - 26. juli 2020 kl. 08:46 Af Niels Andersen Bestyrelsesmedlem, Annisse Lokalråd og brugerrepræsentant i Gribvand Spildevand A/S Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På trods af at Hillerød Kommune har bygget nyt rensningsanlæg, er voldsomme regnskyld stadig årsag til, at urenset spildevand ledes til Arresø. Den bedste løsning på problemet ville være at lade husejere, der har tilkoblet regnvand på spildevandssystemet, betale for rensning af regnvandet. Det vil helt sikkert løse problemet med overløb af spildevand til Arresø, men det vil kræve en lovændring. Vi kan selv gøre en indsats og være med til at løfte opgaven. Hvis rent regnvand ikke længere blandes med spildevand, forebygges udledning af urenset spildevand i Arresø. Husejere i Annisse sogn har siden 2015 afkoblet regnvandet fra spildevandssystemet. Det er sket i et samarbejde mellem det kommunale forsyningsselskab Gribvand Spildevand A/S og Annisse Lokalråd. Der er nu indgået aftaler med næsten 300 lodsejere om afkobling af regnvandet.

Det har medført en væsentlig mindre belastning af spildevandssystemet og færre overløb af spildevand til Arresøen. Eksempelvis har boligområdet Bakkelandet i Annisse ikke haft overløb fra overløbsbassinet til Arresøen siden 2015, hvor projektet med afkobling af regnvandet og nedgravning af faskiner startede. Boligområdets regnvandsafledning fra hustage, befæstede arealer og afløb af vejvandet var tidligere tilkoblet spildevandssystemet. Der var ofte overløb af spildevand fra overløbsbassinet til Arresøen. Det sker ikke længere, efter vi i 2015 nedgravede faskiner og afkoblede husene i området fra spildevandssystemet. I samme ombæring fik boligområdet tilrettet græsrabatterne, således at vejvandet nu nedsives i rabatterne i stedet for at ledes på spildevandssystemet.

Med et godt samarbejde mellem spildevandsselskabet og de enkelte borgere kan vi alle hjælpe til med at få en renere Arresø helt uden spildevand. Dette er en opfordring til alle om at samarbejde for at løse dette problem.

Med en kampagnetrailer med budskaber som, 'Grundejere går foran' og 'Regnvand nedsives' forsøger Annisse Lokalråd at vise vejen og håber at få andre boligområder rundt om Arresø til være med til at realisere drømmen om »En renere Arresø.«