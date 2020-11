"Vi frygter en kedelig situation, hvor vores børn ikke har mulighed for at komme hjemmefra uden at skulle køres i bil," skriver læserbrevsskribenterne. Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Vi har brug for en cykelsti fra Græsted til Gilleleje

Gribskov - 22. november 2020 kl. 08:11 Af Ditte Hagel Hesselbæk, Pårupvej 195 og Monika Sofie Kjellberg, Græstedvejen 85 Kontakt redaktionen

Da vi flyttede med vores familier til nye hjem på Græstedvejen og Pårupvej i Gilleleje, var det blandt andet, fordi vi med glæde kunne læse, at der var indtænkt en cykelsti i lokalplanen, og at der med »Stiplan 2016« var et politisk ønske om at prioritere sikre skoleveje, turistadgang og god forbindelse mellem byerne i Gribskov.

I planen så det ud til, at cykelstien blev bygget i forbindelsen med at omfartsvejen fra Græsted til Gilleleje skulle etableres i 2022. Det ville være lige i tide til, at vores ældste børn skulle starte i Gilbjergskolen og selv kunne cykle derhen, når de var store nok.

Nu, hvor gravearbejdet til den planlagte omfartsvej er gået i gang, har vi desværre konstateret, at planen om en cykelsti på hele strækningen mellem Gilleleje og Græsted er blevet sløjfet undervejs. Vi håber stadig på en cykelsti fra Ålekistevej til Parkvej, når den sidste del af strækningen fra Pårup Station til Gilleleje skal vedtages. Vi frygter en kedelig situation, hvor vores børn ikke har mulighed for at komme hjemmefra uden at skulle køres i bil.

Færdsel på landevejen er simpelthen for usikker til børn, særligt med trafikken fra Nordkysten og ruten fra Ålekistevej til cykelstien langs Søborg Kanal kræver, at man kører et langt stykke ad Pårupvej for at kunne dreje fra ved Pårup Station.

Vores store ønske er, at kommunen erkender, at vi bor flere børnefamilier på denne strækning, der er afhængige af let tilgang til skoler og institutioner. Allerhelst vil vi have en cykelsti fra Græsted til Gilleleje. Den vil ikke bare være til gavn for os, men for mange andre borgere på strækningen. Vi tænker også, at når man laver så stort et anlægsarbejde, virker det oplagt at lave en cykelsti mellem de to byer med det samme.

Kan det alligevel ikke lade sig gøre, er der andre billigere muligheder. Det kunne være at etablere en gang- og cykelbro over Pårupvej til Tranekærvej, hvorfra man kan gå eller cykle til den langt mindre befærdede Ålekistevej og hen til cykelstien langs Søborg Kanal. Endnu bedre ville det være at etablere en sti langs et markskel fra Tranekærvej og hen til stien langs Søborg Kanal.

Den løsning ville hjælpe os, der bor på strækningen mellem Gilleleje og Pårup Station. Men da der sikkert bor mange andre familier, som ønsker at kunne bevæge sig på cykel langs hele Pårupvej og Græstedvejen, ville en cykelsti stadig være det mest hensigtsmæssige.

Vi håber, at der i den endelige planlægning af den nye vej mellem Græsted og Gilleleje bliver tænkt på cyklisterne og den værdi, en cykelsti vil bringe, ikke blot for os, der bor på strækningen, men generelt for kommunens borgere og turister. Græsted og Gilleleje er byer i cykelafstand, og de to byer har mange faciliteter, som borgere fra nabobyerne har glæde af at bruge, men uden en cykelsti langs omfartsvejen er færdsel på cykel ikke attraktivt.

