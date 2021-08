- Vi glæder os til, at vi i Gribskov får mulighed for at udbrede elbilsladestandere i endnu højere grad og ser frem til at lovforslaget endeligt behandles efter endt høring, lyder det fra Nyt Gribskov. Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Vi glæder os over forslag om ladestandere

I Nyt Gribskov glæder vi os over, at transportministeren efter sommerferien sender et lovforslag i høring, der betyder, at vi som kommuner i fremtiden får mulighed for at tildele private virksomheder - på markedsvilkår - ret til at opstille elbilsladestandere på offentlige arealer.