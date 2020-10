Debat: Vi forstår ikke kommunens uvillighed til at samarbejde med os

Børnegården har gennem længere tid lejet nogle tilstødende lokaler af kommunen. Denne mulighed har Børnegården i særdeleshed fortsat brug for i forbindelse med coronarestriktioner. Der er i høj grad brug for pladsen for at mindske smittespredning.

Dette er tydeliggjort for kommunens administration flere gange. Alligevel er vores lejemål af lokalerne blevet opsagt for, at kommunen kan huse en hobbyforening. Vi er som forældre meget forundrede over denne prioritering. Vi ønsker selvfølgelig, at der fortsat er den samme plads til børnene, og at der er mulighed for at pædagogerne kan lave de nødvendige tiltag i denne tid med coronarestriktioner.