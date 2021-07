- Vi respekterer selvfølgelig, at der ikke kunne skabes flertal for dette, selv om Venstre forsøgte sig med at tilpasse forslaget, skriver venstre-politikerne i deres debatindlæg om selvstændiggørelse af skolen i Blistrup.

Debat: Venstre vil fortsat lytte

Gribskov - 14. juli 2021 kl. 17:02 Af Birgit Roswall (V), gruppeformand og Bent Hansen (V), borgmesterkandidat Kontakt redaktionen

Uanset at Socialdemokratiet og nyt Gribskov nedstemte Venstres forslag om at få beregnet udgifterne ved selvstændig ledelse af skolen i Blistrup Skole, vil Venstre stadig være garant for at lytte og arbejde for borgerne i lokalsamfundene og de ønsker, de har for at udvikle deres lokalområde.

Gribskov Kommune er så privilegeret at have mange aktive lokalsamfund, som alle byrådets medlemmer værdsætter og fremhæver som Gribskov Kommunes særkende og tiltrækningskraft som bosætning- og turistkommune.

Når alle er enige om, at lokalsamfundene i kommunen er vores særkende og af stor vigtighed for kommunen, undrer vi os i Venstre over, at et flertal i byrådet ikke kunne støtte vores ønske om at få beregnet økonomien for, hvad en selvstændig ledelse på Blistrup skole ville koste.

Byrådet har i denne byrådsperiode været rundt til dialogmøder i lokalområderne for at høre om de enkelte lokalsamfund og deres særkender, men når byrådet modtager en henvendelse fra repræsentanter fra skolebestyrelse og foreninger i området, så er det tilsyneladende kun Venstre og Konservative, der ønsker at lytte og få undersøgt, hvad lokalsamfundets ønske ville koste.

Det er vi naturligvis triste over på Blistrups vegne, men vi synes også, at flertallet i samarbejdets ånd burde have stemt for at få undersøgt økonomien i stedet for at udskyde det til 2023.

Vi respekterer selvfølgelig, at der ikke kunne skabes flertal for dette, selv om Venstre forsøgte sig med at tilpasse forslaget.

Vi kan konstaterer, at der tilsyneladende er etableret et mere eller mindre fast flertal, som ikke vil rykke sig for at imødekomme et mindretal på nogen som helst måde. Det så og hørte vi meget tydeligt i sagen om Blistrup.

Det vil dog ikke afholde os i Venstre for at fremføre borgernes ønsker og støtte dem i deres arbejde for lokalsamfundene.

