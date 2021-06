Her skal Fabers Have anlægges, mener en gruppe borgere. Nej, lad det være, mener skribenten.

Debat: Velmenende folk med dårlig idé

Gribskov - 29. juni 2021 kl. 16:06 Kontakt redaktionen

Børge Nielsen, Fyrvangen 56, Nakkehoved

Det er fremgået af vores lokale aviser, at nogle velmenende folk har fået den idé, at vi bør omdanne et dejligt lille uberørt naturområde til et »oplevelsesområde.« Det er det lille fine område mellem Fabers Grav og Østre Fyr, der er kommet i initiativtagernes kikkertsigte.

Området er dejligt ufriseret med træer og bevoksning, som får lov til at vokse, som de vil, i fred og ro med mange besøgende, som kommer for at nyde naturen til afslapning og motion.

Vi, der kommer i området, kan se mange glade mennesker på spadseretur, klar til en snak eller bare parat til at nyde et sjældent lille friområde. Hvis initiativtagerne ville aflægge området et besøg, vil de også kunne høre glade børneråb fra græsplæner og træer til lyden af bølgeskvulp fra stranden.

Initiativtagerne vil »pomadisere« området med anlæggelse af naturlegeplads, nyttehaver, bænke, lysthuse, motionsfaciliteter osv., osv.

De overser, at naturlegepladsen er der i forvejen - den er bare et stykke natur og ikke glatslebne træstammer, designede klatrestativer og legehuse. I området har de fleste af os en pæn stor have, hvor vi kan dyrke grøntsager, hvis man har lyst til det. Hvorfor lægge urtehaven i naturperlen ved Fabers Grav?

Initiativtagerne mener det bedste med initiativet, men er vist en lille del af dem, der har svært ved at se et lille stykke upasset natur uden at få tanker om at asfaltere det. Måske kan de lade den lille oase være i fred og lade virkelysten ramme bedre idéer.

Initiativgtagerne skylder vist også at fortælle, hvilken reaktion, Danmarks Naturfredningsforening har haft til projektet.

Den er jo trods alt fagmanden i sager om natur contra asfaltering.

Det er mit indtryk, at der er mange, som ikke er tilhængere af projektet, så en lille meningsmåling kunne være en god idé.

Bundlinjen: Kære initiativtagere: Drop idéen, kast jer over noget bedre - der er masser af gode muligheder. Lad os have vores dejlige lille naturområde i fred - I er jo også meget velkomne derude.