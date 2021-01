Natasha Stenbo Enetoft (V) og partifællen Knud Antonsen ønsker ekstra rengøring i dagtilbud.

Debat: V ønsker ekstra rengøring

Gribskov - 06. januar 2021 kl. 16:07 Af Knud Antonsen Udvalgsmedlem, Børn, Idræt og Familie og Natasha Stenbo Enetoft Formand for Børn, Idræt og Familie Kontakt redaktionen

Efter enhver ferie vælter det ind i vores skoler med forventningsfulde børn og voksne, der er klar til at dele deres oplevelser og ikke mindst har mod på at gribe fat om det næste i lærebogen. Om det så er Pythagoras eller lære at tælle til 10, man er kommet til, gør ikke den store forskel.

Men sådan skulle det ikke være, for folkeskolerne er mere eller mindre lukket frem til 17 januar.

Det betyder dermed også, at der efter vores optik må blive frigjort nogle rengørings ressourcer, der kan bruges på dagtilbudsområdet, der i denne periode skal holde åbent for alle de børn, der måtte have brug for pasning.

I Venstre er vi oprigtigt optaget af, hvordan vi kan lette hverdagen for vores personale og i dette tilfælde for vores pædagogiske personale, nu hvor de skal holde åbent, derfor mener vi, at den rengøring, der er ledig, bør flyttes til vores dagtilbud.

Derfor har vi i Venstre bedt administrationen om at undersøge, hvor meget af den planlagte rengøring, der kan flyttes fra skoler til institutioner. - for det må kunne lette deres hverdag, bare lidt.

Det pædagogiske personale i vores dagtilbud udfører en vigtigt samfundsmæssig opgave i en svær tid, derfor skal vi sikre en høj hygiejne for både børn og voksne.