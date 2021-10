Debat: V, K og DF er helt til havs

Det er altid en stor dag at vedtage kommunens budget, som vi netop har gjort 12. oktober på byrådsmødet. I budgettet, som et flertal fik vedtaget, kan vi se, at den lille skattestigning, vi var nødt til at lave for nogle år siden, nu slår igennem. Der er balance i økonomien, og vi skal ikke finde nye besparelser.

Men det skuffer mig meget, at V, K og DF vælger at stå helt udenfor. De løber fra en bred budgetaftale med den begrundelse, at V ikke kan få lov til at bremse kystsikringen, som tidligere V-borgmester, Kim Valentin, selv har forhandlet hjem med de øvrige kystkommuner. Det er uklogt, at Venstre først er med til at beslutte at sætte et projekt i søen og så vil man pludselig udskyde det. Det er også uansvarligt overfor vores vigtigste erhverv, turismen. Vi ved, at gode strande tiltrækker sommergæster, skaber attraktive sommerhusområder og giver meget væsentlige indtægter for store dele af vores øvrige erhvervsliv.