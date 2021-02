Debat: Ungeindsats på tværs af udvalg

"Det er vigtigt, hvis vi skal levere på beskæftigelsesplanen, men ikke mindst af hensyn til børn og unges fremtidsmuligheder," lyder det fra udvalgsformand Birgit Roswall (V).

Gribskov - 13. februar 2021 kl. 15:31 Af Birgit Roswall (V), byrådsmedlem og formand Ældre, Social og Sundhed

I forbindelse med, at Gribskov Byråd godkendte kommunens beskæftigelsesplan for 2021 var der enighed i byrådet om at arbejde på tværs af udvalgsområder i forhold til unge med psykiske lidelser og mistrivsel.

Gribskov Kommune har tidligere tilsluttet sig sundhedsaftalen, hvor et af målene er, at alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide, og det er en aftale, at kommunerne går sammen om at finde løsninger, så der kan blive sat tidligt og relevant ind, når børn og unge viser tegn på mistrivsel.

Derfor giver det god mening, at vi arbejder på tværs af udvalgsområderne, så vi kan få viden om, hvornår og hvilken støtte, vi skal sætte i værk for at flere børn og unge kan få en god hverdag og dermed også muligheden for at vores mål i beskæftigelsesplanen kan nås.

Momentum har lavet en undersøgelse, hvoraf det fremgår, at andelen af elever med psykiatrisk diagnose, der består 9. klasses afgangseksamen er stedet med 10 procentpoint igennem de seneste 7 år, men det er stadig kun hver anden det lykkes for, som man kan se af denne.

Jeg glæder mig til at modtage invitation til et fælles møde og er helt klar som formand for Ældre, Social og Sundhed til, at vi sætter os sammen og får udarbejdet en plan for at ændre på ovenstående tal. Det er vigtigt, hvis vi skal levere på beskæftigelsesplanen, men ikke mindst af hensyn til børn og unges fremtidsmuligheder.