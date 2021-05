Debat: Unge skal opdrages til ikke at tolerere sexchikane

Unge skal opdrages til ikke at tolerere sexchikane. Nogle vil sikkert påstå, at der utvivlsomt er ligestilling i Danmark, men sexisme og sex-chikane er noget, der hele tiden sker overalt i verden. Også i Gribskov.

Nogle argumenter vil måske lyde at sexchikanen bare er "for sjov", og at kvinder er for nærtagende, men jeg mener, at kvinder har pligt til at tage sexchikanen nær, fordi den historisk set er blevet brugt som et magtinstrument af mænd til at holde styr på kvinder og deres seksualitet.

Hvad med mændene, der bliver udsat for sex-chikane?, vil nogen spørge. Og de mænd må ikke blive glemt, for alle ofre for sexchikane skal tages seriøst, men ofte sker der det, at de mænd, der træder frem i lyset, bliver mødt med useriøsitet fra især andre mænd, der påstår, at ofret skulle have nydt det, ellers betragtes han ikke som maskulin nok. Den tankegang kan forklares med udtrykket "toksisk maskulinitet", som ifølge debattør Katrine Blauenfeldt beskriver "den kulturelle konstruktion af 'mandighed', som dikterer, at mænd skal være aggressive, ikke vise følelser og dominere kvinder."

Problemet for mange unge i dag er, at de mangler at blive oplyst. For hvis man ikke kender til historien, ved man ikke, hvordan man skal tackle nuet.

Det optager de unge Hvad optager unge i Gribskov? Det har vi bedt gymnasieelever på Gribskov Gymnasium om at svare på i en række debatindlæg. Hvad optager unge i Gribskov? Det har vi bedt gymnasieelever på Gribskov Gymnasium om at svare på i en række debatindlæg.

Ansvaret ligger især hos forældrene, der ikke formår at opdrage deres børn til at håndtere sexchikane.

Mange forældre vil nok gribe sagen an ved at lære deres piger om ikke at gå ud om aftenen og ikke at have tøj på, der potentielt kunne friste mænd til at udnytte dem, og derefter føle, at de har gjort, hvad de kan.

Men hvor er det forkert, at piger, fra de er små, skal lære, at mænd har ret til at behandle dem, som de vil, baseret på deres påklædning. Vi skal stoppe med at skyde skylden på offeret og i stedet opdrage de potentielle voldtægtsforbrydere, drengene, til at styre deres seksualitet.