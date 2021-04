Debat: Udvikling - ikke afvikling

Allerførst tak til alle gode kræfter som arbejdet aktivt for at bevare den eksisterende afgrænsning i centerplanen for Gilleleje. Jeg er, som tidligere meddelt, stærk modstander af begrænsningen som gør, at man bevidst hindrer Gilleleje i at udvikle sig med forretningen (Rema 1000, red.) på Bøgebakken.

En centerplan, som et byråd for flere år tilbage syntes var det, der skulle til for at udvikle Gilleleje, er nu pludselig ikke nogen god idé, hvorfor?

Det skaber myter for udvikling / afvikling af byen, det minder alt for meget om Korsbæk.