Det er en god idé at gå Ammendrup Park med i skoledistriket til Bjørnehøjskolen, ifølge Morten Klitgaard fra Nyt Gribskov. Pressefoto

Debat: Udvidelse af skoledistriktet for Bjørnehøjskolen

Der er til aften igangsat en proces for udvidelse af skoledistriktet for Bjørnehøjskolen.

Dette sker på baggrund af byudviklingen dels i Ammendrup Park, dels i Troldebakkerne. Begge områder tilhører i dag Nordstjerneskolen, og med byudviklingen i begge områder er det en god ide at få Ammendrup Park med i skoledistriktet til Bjørnehøjskolen.

Uanset om Ammendrup Park skal tilhøre skoledistrikt Nordstjerneskolen eller Bjørnehøj, skal skolevejen fra udstykningen til stien på Skovgårdsvej sikres, og dermed er denne omkostning den samme. I Nyt Gribskov glæder vi os over byudviklingen og glæder os over, at også skoledistrikt Bjørnehøj tilføres nye elever på sigt.