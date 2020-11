Er dette virkelig visionen for det nye Helsinge, spørger Peter Olesen i dette debatindlæg.

Debat: Trist og gråt byggeri midt i Helsinge

De sand- og jordfarvede sten udstråler ren tristesse. Husblokkene ligger så tæt, at man tror, det er løgn. Man kan bo i et hus og række hånden ud til genboen i nabohuset og næsten nå hinanden. Meget lys eller sollys kommer der ikke ned imellem her. Og ruttet med altanerne har man virkelig heller ikke. Mange lejligheder, der vender hos vest, er uden altaner. Forstå det, hvem der kan i disse tider med ellers stor anvendelse af altaner i nybyggeri.