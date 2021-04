Debat: Trafiksikkerhed ved skoler bør prioriteres

Af Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), formand for udvalget Udvikling, By og Land

Gribskov er arealmæssigt en relativ stor kommune med knap 450 kilometer kommunale veje. Der er, naturligvis, i en kommune som Gribskov mange ønsker til trafiksikkerhedsløsninger.

Derfor er det glædeligt, at et flertal i fagudvalget Udvikling, By og Land har besluttet at der skal udarbejdes en trafiksikkerhedsplan for hele vores kommune for perioden 2022 - 2027.

Dette betyder at vi også politisk kan afsætte økonomi løbende til en gennemarbejdet trafiksikkerhedsplan i årene 2022 - 2027, og dermed har en kurs for investeringer i trafiksikkerhed der rækker længere frem end en blot en byrådsperiode.