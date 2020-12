Rema 1000 på Alfavej i Gilleleje var en af de første tre Rema-butikker på Sjælland og har ligget i byen i over 20 år. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Debat: To fremtidsscenarier for Gilleleje By Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: To fremtidsscenarier for Gilleleje By

Gribskov - 21. december 2020 kl. 04:15 Af Leif Tang Lassen, på vegne af bestyrelsen, Gilleleje Lokalråd Kontakt redaktionen

Der er to scenarier for Gilleleje By:

A: Rema 1000's (herefter blot Rema) planer for en ny forretning i Gilleleje.

B: Kommunens planer for en ny bymidte i Gilleleje.

De to fremtidsscenarier kan umiddelbart synes ikke at have noget med hinanden at gøre - men det har de.

I både A og B behandles fremtidsmulighederne for området mellem Kystvejen, Bøgebakken og Vandværksvej. I B foreslår kommunen, at området skifter status fra bymidte til boligområde.

I A ønsker Rema et nyt supermarked og en stor parkeringsplads mm. sammesteds. De to ting udelukker hinanden.

I kommunens strategiske plan Gilleleje 2016 "Lyst til Gilleleje" udgør det samme areal en væsentlig del af "en grøn velkomstport til bymidten", en parklignende forskønnelse af et lidt trist område, som mange har set frem til. Hvad skal byens borgere stille op? De tre forslag til områdets anvendelse kan næppe ligge fjernere fra hinanden. Og dog!

Netop nu undersøger Rema 1000, gennem en underskriftsindsamling på nettet og i forretningen, interesseredes holdning til deres projekt. At underskriverne ikke blot er byens borgere fremgår af de udfyldte lister i forretningen. Det er uheldigt, da det, med vore øjne, udelukkende er Gillelejeborgernes holdning til store udviklingsprojekter i deres by, der er interessant.

Men hvad vil Rema 1000 bruge støtteunderskrifterne til? Formentlig til et pres på kommunen, så de ikke gennemfører B.

At Rema 1000's planer også forhindrer strategiplanens udvikling af "en grøn velkomstport" er en anden sag. Strategiplanen har været godkendt i 4 år. Det gør den til et tungt dokument, som det bliver svært at se bort fra. Rema står, selv med mange støtteunderskrifter, i en vanskellig situation. Den kan måske løses ved at følge Gilleleje lokalråds anbefalinger.

Gilleleje lokalråd har ingen indvendinger imod et supermarked på arealet. Men for lokalrådet er det en forudsætning, at et nyt byggeri tager udgangspunkt i det eksisterende byggeri på Bøgebakken, og at parkeringspladserne ligger under supermarkedsbygningen. Dermed bliver der nemlig plads til en væsentlig del af "en grøn velkomstport" i form af et parklignende grønt anlæg (på cirka 50 procent af grundarealet på 7.600 m2 ) med stier, bænke, motionsredskaber, en mindre legeplads og lidt græsarealer til offentlig brug. Ja, måske også et areal til Bakkefesten.

Et sådant anlæg vil være et attraktivt plus for byen, det vil imødekomme ikke så få af politikernes interesser og borgernes ønsker. Det er næppe problematisk for Rema, at idégrundlaget for anlægget kommer fra borgerne - præciseret på et borgermøde - ej heller, at omkostningerne til anlægget dækkes af bygherre. En god aftale kræver, at alle parter er glade for og tilfredse med dens indhold. Parterne her er altså byens borgere, Rema 1000, politikerne og Bakkeselskabet.

På vegne af bestyrelsen for Gilleleje lokalråd,