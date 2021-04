"Nu får I den motorvej fra Allerød til Hillerød, som I har ønsket jer. En motorvej der ikke løser noget for Gribskov og vores pendlere, handlende eller virksomheder, men blot flytter et problem fra Allerød lidt nordpå til Hillerød," skriver Enhedslistens byrådsmedlem i sit debatindlæg.

Debat: Tillykke til Nordsjællands trafikmafia

En motorvej der ikke løser noget for Gribskov og vores pendlere, handlende eller virksomheder, men blot flytter et problem fra Allerød lidt nordpå til Hillerød.

Nu mangler vi en god løsning for vores unge, der gerne vil have en uddannelse, uden at flytte fra hjemmet.