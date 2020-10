Debat: Taksten stiger, men kommer der flere penge til børnene?

Når flere byrådsmedlemmer, fra blandt andet Nytgribskov, i læserindlæg i aviser og på nettet fortæller, at der er flere penge til børnene i dagtilbud næste år, som følge af, at taksten stiger, så er det så uordentligt, som noget kan være. Det er at stikke blår i øjnene på børnefamilierne.

Der er kommet penge fra regeringen til lidt bedre normeringer. En langsom indfasning frem mod de ønskede minimumsnormeringer, som Christiansborg har besluttet. Men de midler påvirker ikke takstberegningen, da det klart fremgår fra regeringen at »midlerne fra puljen til pædagogisk personale må ikke indgå i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling«.

Derfor bliver jeg nødt til at korrigere de politikere, som skaber en falsk virkelighed for børnefamilierne. Den stigning, der er i tildeling, handler alene om pristalsregulering, lønregulering mv. Og så er der sket en teknisk regulering, da administrationen mener, der er betalt for lidt de foregående år. At der simpelthen har været regnet forkert og dermed opkrævet for lidt i forældrebetaling. Så der kommer ikke flere penge til området, som nogen ynder at fortælle, men budgettet tilpasses det reelle forbrug - hvis altså administrationens beregninger passer.