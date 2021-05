På det seneste byrådsmøde besluttede et flertal at Gribskov skal være røgfri kommune. Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Tak til medarbejderne - godt gået

Gribskov - 15. maj 2021 kl. 10:09 Af Pia Foght, byrådsmedlem (S) Kontakt redaktionen

Det er med stor glæde, at vi har besluttet at følge Gribskov kommunes Hovedudvalgs anbefaling og indføre røgfri kommune.

Røgfri kommune betyder, at ansatte ikke må ryge i arbejdstiden, og at ingen må ryge i kommunale udemiljøer. I Danmark er den nationale målsætning, at ingen børn og unge ryger i 2030.

Tobak er den enkeltfaktor, som påvirker folkesundheden mest. Da sundhedsfremme og forebyggelse er en af kommunens kerneopgaver, arbejder kommunen løbende på at forebygge rygning.

Der er dem, der syntes, at vi blander os i den personlige frihed, at man selv har ansvar for sine handlinger, hvilket jeg langt hen ad vejen er enig i, og så er der lige dem, der har brug for et lille kærligt skub i den rigtige retning.

Det vigtigste er dog vores alles børn, som vi alle har ansvar for sikre de bedste vilkår for at vokse op uden røg og har brug for røgfri rollemodeller i deres ungdom.

Det betyder, at vi tager et stort skridt i den rigtige retning, når vi taler forebyggelse og ulighed i sundhed, som vil få stor betydning for vores børn nu og fremover.

Som socialdemokrat er jeg rigtig glad for vores beslutning i ÆSS og i byrådet, og siger tak til Hovedudvalget i Gribskov for deres anbefaling. Godt gået!

