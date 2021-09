- Kære forældre og lærere. Tusind tak for, at I råbte op. Tak for, at I demonstrerede. I Det Konservative Folkeparti har vi aldrig været i tvivl om, at denne beslutning var forkert. Vi er på ingen måde blevet imødekommet i udvalget på vores synspunkter, hvor vi allerede dengang stemte imod, skriver Trine Egetved (K). Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Tak til forældre og fagpersonale

Gribskov - 30. september 2021 kl. 14:05 Af Trine Egetved, spidskandidat, Det Konservative Folkeparti Kontakt redaktionen

NytGribskov og Socialdemokratiet jubler over, at de har trukket i en nødbremse. De selvsamme mennesker, som indtil for et par uger siden stod helt fast og ikke engang ville stemme for Det Konservative Folkepartis ønske om mere inddragelse og dialog, inden beslutningen blev taget. Nu kan man læse, at Morten Rohde Klitgaard mener, at høringssvarene giver anledning til dybere dialog. Hvorfor gjorde det ikke det, da vi havde sagen på i udvalget? I stemte imod den dialog.

De selvsamme partier, som i byrådssalen ikke ville have et forslag til afstemning om at afvise finansieringen og få stoppet den uro og frustration, som borgerne har følt. Borgmesteren afviste blot ændringsforslaget. Allan Nielsen fra S var i byrådssalen den største fortaler for reorganiseringen.

Kære forældre og lærere. Tusind tak for, at I råbte op. Tak for, at I demonstrerede. I Det Konservative Folkeparti har vi aldrig været i tvivl om, at denne beslutning var forkert. Vi er på ingen måde blevet imødekommet i udvalget på vores synspunkter, hvor vi allerede dengang stemte imod.

I har været igennem et urimeligt forløb. Vi kan jo håbe på et nyt flertal, der lytter inden de træffer beslutninger. Et flertal, som ikke sender jer igennem den uro og frustration, som I har været, for derefter at trække i en nødbremse.

I Det Konservative Folkeparti vi gennemarbejdede løsninger med fokus på medmenneskelighed. Også når der ikke er valg.