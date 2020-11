Tak, lyder det fra Svend Aagaard Nielsen. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Tak til Gribskov byråd

21. november 2020
Af Svend Aagaard Nielsen, Gilleleje

Tillykke byrådsmedlemmer. I har næsten enstemmigt besluttet at sikre kommunens del af Nordkysten mod at ende som en uvenlig og ufremkommelig kyst. Det har været en svær beslutning om økonomien. Hvem skulle betale? I har med vilje til et kompromis fundet en flot fælles politisk løsning.

Tak for det! Med beslutningen, om at fortsætte sammen med nabokommunerne med kystbeskyttelse i Nordkystens Fremtid, har I sikret, at alle kommunens borgere, feriegæster og turisterhvervet i fremtiden kan have en skøn kyst. Og en kyst, der også beskytter huse, veje og natur med gode badestrande.

Tak for mod og vilje til at redde Nordkysten til glæde for alle.

