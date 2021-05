Ugeposten 7. april 2021. Foto: claus.johansen

Debat: Tak for at nuancere billedet af unge

Gribskov - 09. maj 2021 kl. 16:33 Af Pia Storm Hemlev, Villingerødvej 25, Dronningmølle Kontakt redaktionen

Hvor var det dejligt i sidste udgave af Ugeposten at læse en knallertkørers oplevelser her i kommunen.

Tak til ham for at nuancere billedet af de unge, der kører på knallert.

Som voksen til en af disse oplever jeg godt nok, at de skal stå model til lidt af hvert, lige fra der ikke bliver taget hensyn til dem af bilisterne, samt der ved den mindste forseelse fra de unges side skældes og brages fra voksne, der ikke udviser den mindste tolerance over for disse unge.

Nu kan vi jo som altid straks hive op af hatten, de få procent der virkelig er problemer med, men skal det virkelig gå ud over alle de andre?

Hvor tit svinges bilen ind foran en gruppe cykel- eller mountainbikeryttere, som ikke overholder reglerne, og trues med, der bliver ringet til deres forældre? For så er der ihvertfald mange ældre mennesker, der skal i gang med noget genopdagelse af deres voksne børn.

Vi skal måske lige huske, at samfundssind er tovejs, og de unge godt nok har opført sig eksemplarisk her under corona, og ja igen så kan vi straks pege fingre af de få procent der ikke har gjort det.

Vi kan ikke både klandre de unge for at være for meget på diverse skærme, og når de så kører ud for at nyde en solnedgang på deres knallerter være efter dem så snart der er en mulighed.

Tilsyneladende er Gribskov nu en kommune, der udelukkende bebos af voksne, der i deres ungdom har opført sig eksemplarisk, og det helt uden corona.

Så husk lige, at næste gang du handler i en butik her i kommunen, så står der mange af disse knallertkørere og ekspederer dig og dine med et smil på læben.

Min dreng har faktisk indtil nu fået sine mest positive oplevelser fra politiet, så tak til dem og pas godt på min dreng ude på vejene.

