Debat: Svar til lokalrådet: Vi kæmper for at bevare centerafgrænsning

Rema 1000's projekt ser spændende ud, men indtil videre kæmper vi for, at centerafgrænsningen ikke rykkes i forbindelse med vedtagelsen af den nye kommuneplan. Vi mener, at når Gilleleje vokser med nye boligområder og dermed formentlig også flere borgere, så vil det være helt naturligt, at der var åbent for at udvikle bycentrum op mod Kystvejen og ikke ned mod havnen, da vi ikke mener al trafik skal ledes ned gennem de små gamle gader. For fastholdes centerafgrænsningen ikke, så er det umiddelbart slet ikke muligt at føre et projekt som Rema 1000's ud i livet.