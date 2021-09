- Vi skal med djævlens vold og magt have det 20 km lange hegn, fordi en lille håndfuld biologer har overbevist miljøministeren og Naturstyrelsen om, at de har opfundet de vise sten, skriver Vivienne Bach Carlsen i sit debatindlæg. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Stop opsætningen af hegn i Gribskov

Gribskov - 30. september 2021 kl. 04:06 Af Vivienne Bach Carlsen, Egedalen 17, 3200 Helsinge

Måske kan vi stadig nå at stoppe katastrofen i Gribskov?

En central og stor del af skoven omkranses snart af et 2,5 m højt hegn med strømførende tråde. Skovens store dyr mister deres frie bevægelighed. Cyklister, gående, ridende tvinges ind og ud af låger, hvis de vil (og tør) bruge skoven, som de har været vant til. Og naturen skæmmes af et grimt hegn.

Naturstyrelsen vil udsætte elge, stude og kronvildt indenfor hegnet - udover de dyr, der naturligt lever i den del af skoven. Krondyr, som for længst har valgt, at de ikke vil være i det område, der nu indhegnes, bliver indfanget og sat bag hegn. På sigt udelukker Naturstyrelsen ikke at dyr som bison skal bag hegn i Gribskov.

Vi skal med djævlens vold og magt have det 20 km lange hegn, fordi en lille håndfuld biologer har overbevist miljøministeren og Naturstyrelsen om, at de har opfundet de vise sten.

Biodiversitet kan åbenbart kun plejes ved at sætte ikke-hjemmehørende tamdyr ud i en indhegning, hvor der ikke er nok mad til dem. Samtidig er dyreværnsloven lempet i forbindelse med disse naturnationalparker. Det vil sige, at lovens krav til menigmand om dagligt tilsyn af tamdyr ikke gælder. Dyr kan f.eks. gå i dagevis med et brækket ben. Naturstyrelsen har allerede flere sager, hvor styrelsen er meldt til politiet af dyrlæger for misrøgt af indespærrede dyr.

Et er, at man hegner natur inde, et andet er, at man bevidst og med loven i hånden, har ret til at sulte indespærrede dyr i parkerne. Bengt Holst (bl.a. tidligere ZOO-direktør, formand for den danske naturfond) er varm fortaler for, at det ikke betyder noget, at dyr sulter bag hegn i jagten på føde.

Udover risikoen for dyremishandling skal over 100 år gamle egetræer sprænges i luften, ligesom andre påføres skader i barken eller huller for at hæmme træets vækst. De skal dø langsomt, fordi teorien er, at de på den måde vil være gode levesteder for nogle typer af biller.

Træarter som canadisk eg og Douglas gran fældes, fordi de ikke er hjemmehørende i den danske natur. Det princip gælder åbenbart ikke dyrene. Elg har ikke været hjemmehørende i Danmark i over 5000 år, og stude er kastrerede tyre! De 2,5 meter høje stolper til hegnet er robinie træ, som importeres. Svært at forstå, hvorfor man ikke kan bruge de træer, der nu fældes for at give plads til naturnationalparken. F.eks. har Douglas gran og lærk også et naturligt forsvar mod råd og svamp. Hvordan spiller hele projektet i øvrigt sammen med den grønne omstilling. Store træer opsamler CO2, døde træer udvikler CO2 og metan, som har en væsentlig større negativ indvirkning på miljøet end CO2. I stedet for høje hegn, så brug pengene på opkøb af arealer til ny skov, så vi i praksis får mere natur.

(Forkortet af redaktionen)