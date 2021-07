- Vi glæder os til at høre jeres input på borgermødet og have dialog om fremtidens affaldssortering i Gribskov, ligesom vi glæder os til at læse alle høringssvar, skriver Pernille Søndergaard.

Debat: Sortering kræver borgerinddragelse

Af Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov) formand for Udvikling, by og land

Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald er netop nu i høring, og for udvalget Udvikling, By og Land har det været en vigtig prioritering, at der i høringsperioden bliver afholdt borgermøde, så grundejerforeninger mv. har mulighed for at komme med input.