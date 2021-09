Send til din ven. X Artiklen: Debat: Socialdemokratiet vil naturen og miljøet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Socialdemokratiet vil naturen og miljøet

Gribskov - 30. september 2021

Debat:

Svar på læserbrev af Tine Wandall: På sidste møde i UBL behandlede udvalget et punkt om tilskudsordning til naturprojekter. Behandlingen mundede ud i en beslutning om at frigive ca. 1 million til naturtiltag i Gribskov Kommune. Forslag, som private lodsejere er indkommet med og søgt økonomisk støtte til at gennemføre: Genopretning af sø, biodiversitetsprojekt, forberedelse af græsning på engareal - blot for at nævne nogle af projekterne.

Fra Socialdemokratiets side ser vi gerne flere af disse projekter, hvor private lodsejere og kommunen samarbejder for fremme af biodiversitet. Denne pulje er fortsat en del af budgettet ind i 2022, og vi ser frem til en ny ansøgningsrunde i 2022.

I 2022 vil Socialdemokratiet også bede administrationen om at afsøge mulighederne for yderligere skånsom pleje af grøftekanter, således at vi kan få flere vilde blomster og insekter. Eksisterende frøpuljer i grøftekanterne bør tilgodeses mere. Vi er i gang som kommune på dette område, og potentialet for at få kilometervis af naturligt blomstrende grøftekanter er stort i vores kommune.

Et større og afgørende tiltag er, at Socialdemokratiet i 2022 vil foreslå, at Gribskov Kommune skal opkøbe jord til udlægning til natur og rekreative formål.

Allan Nielsen, byrådet (S)