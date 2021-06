Debat: Skolebesparelser var en svær beslutning

Beslutningen om at redde skolernes økonomi har ikke været nogen nem beslutning. At beslutte en 5 procent rammebesparelse er en svær beslutning at tage. Det gør ondt på os alle sammen. Når dette er sagt, glæder det mig, at der i udvalget er en fælles tilkendegivelse af at bevare de mindre skoler i lokalområdet. Tildelingen af 1,2 millioner til Sankt Helene Skole og 1,0 million til Ramløse Skole ser jeg som et udtryk for dette. Ligeledes er det også positivt, at et samlet udvalg nu markerer, at vi ønsker og prioriterer 10. klasse i Gribskov Kommune, idet der tildeles 480.000 kr. yderligere til dette tilbud. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi har et godt tilbud til unge, der søger 10. klasse i Gribskov Kommune.