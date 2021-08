Debat: Skal lokalplanen laves helt om?

Udvalgsformandens svar: Der er givet midlertidig dispensation

Kære Helle Friis og Roland Schultz,



Tak for jeres åbne breve til Borgmester Anders Gerner Frost, som jeg som udvalgsformand besvarer på vegne af ham.



I jeres brev beskriver I en del af forløbet omkring ansøgning om etablering af restaurant på Havnevej 3 i Gilleleje. I redegør for, at der er ansøgt og givet tilladelse til restauranten, tilladelsen er påklaget, og Planklagenævnet ophæver Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af restauranten, da det vurderes, at der ikke er tale om en mindre restaurant.



I fremfører, at Planklagenævnet ophævede Kommunens tilladelse til restauranten den 13.04.2018, og nævner at Kommunen henviser til, at der kan gives dispensation i 3 år til restauranten. I bemærker, at der nu er gået 3 år og 3 måneder, og spørger om Kommunen er ligeglade med Planklagenævnets afgørelse.



Det er vi naturligvis ikke. Udvikling, By og Land har behandlet sagen den 28.05.2019, og i enighed givet en midlertidig dispensation til restauranten, hvilket ejer er oplyst om den 31.05.2019. Dispensationen er givet for en periode på 3 år.



Dispensationen udløber således i 2022. Der arbejdes i perioden hen i mod en ny lokalplan for Gilleleje bymidte, der både skal tilgodese udvikling og bevarelse af bymidten, herunder restaurationer.



Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov)

Udvalgsformand

Udvikling, by og land