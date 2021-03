Debat: Skal der bygges i op til tre etager i Ramløse?

Det fremgår nemlig af den officielle dagsorden, at udvalget Udvikling, By og Land allerede på tirsdag skal behandle igangsættelse af lokalplansforslag for området.

Det er helt urimeligt over for borgerne i Ramløse at begynde på en lokalplan for et område, hvor kommuneplanen ikke engang er vedtaget. Hvorfor skal alting pludselig gå så stærkt?

Dette forslag burde slet ikke komme på dagsordenen, før kommuneplanen er vedtaget efter høringsperioden. Det er decideret disrespekt for en høringsproces og dermed det demokratiske grundlag samfundet hviler på..