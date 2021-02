Debat: Samtale er et rigtig godt værktøj

Det er vigtigt, at dem der har psykiske problemer får professionel hjælp. Omvendt er det ikke alle de tanker unge går rundt med og har svært ved at få styr på, der kræver professionel hjælp. Der er brug for nuancerede tilbud.

HEADSPACE er et rigtig godt anonymt samtaletilbud bestående af professionelle og frivillige. Med et samarbejde med dem, kan Gribskov kommune plukke nogle "lavthængende frugter".

I samtalerne er der, ud over at lytte, også fokus på brobygning. Der viser sig i samtalen måske en problematik, andre frivillige organisationer eller offentlig tilbud arbejder målrettet med. Det kunne være spiseforstyrrelse, sorg eller at den unge er selvmordstruet.

Det har også vist sig, at unge i HEADSPACE finder værktøjer eller får overblik over deres situation, så de kommer styrket videre. HEADSPACE er et anonymt samtaletilbud, hvor man kan møde fysisk op uden at bestille tid.