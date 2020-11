Debat: Sæt Nordkystens Fremtid på pause

Dansk Folkeparti ønsker at sætte kystbeskyttelsesprojektet "Nordkystens Fremtid" på pause, og det genoptages først, når staten kan bidrage med minimum 60 %.

Dansk Folkeparti ønsker samtidig, at projektet revideres og, at der nu indtænkes mindre kystnære stenrev som kystbeskyttelse på de udsatte strækninger. Det arbejde, foreslår vi, startes op i 2022, hvor også eksperter i de lokale forhold nemlig marinebiologer fra Øresundsakvariet inddrages i processen netop omkring Stenrev.

Der gambles med havmiljøet.

Havmiljøet har taget alvorlig skade af sandsugning, blandt andet "Disken" - et område i den nordlige del af Øresund. Det samme er sket for "Lappegrunden", som stort set er væk, her findes i dag kun dybe huller i havbunden.