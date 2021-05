Debat: Rygerne er nu andenrangsborgere

Er du ryger? Så velkommen som andenrangsborgere i Gribskov Kommune og samfundet i almindelighed! Det er på tide at stoppe hetzen mod de borgere, der har lyst til at ryge.

Tobak er - på lige fod med øl, vin, spiritus, chokolade mv. et nydelsesmiddel. At sætte pris på en god virginiacigaret, en cerut, en cigar eller et pibestop med god tobak i tilknytning til hyggeligt socialt samvær er ikke det værste, der kan hænde.

Det ligger i sagens natur, at rygere ikke skal genere ikke-rygere - og omvendt!

En række af samfundets "frelserguruer" har travlt med moraliserende mistænkeliggørelse og stigmatisering af samfundets borgere - herunder de unge.

Er du træt af at høre på Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, læger af forskellig kategori, patientforeninger, regionerne, kommunerne, COOP, Rema 1000 og mange flere?

I egen selveksponering har de travlt med at optræde som "sundhedsapostle" over for borgere, der glæder sig over tobak som et nydelsesmiddel, således som det har været en del af vores kultur i hundredevis af år.

Tobakken menes at være kommet til Europa ca. 1560, og problemet for disse "velmenere" er, at de tillader sig at anse rygere som en samling ubegavede borgere, man nødvendigvis må opdrage og adfærdsstyre.

Reelt har de ganske enkelt en begrænset samfundsindsigt, og bidrager dermed til at diskvalificere sig selv.