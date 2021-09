Send til din ven. X Artiklen: Debat: Rødt budgetforlig i Gribskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Rødt budgetforlig i Gribskov

Gribskov - 22. september 2021 kl. 09:53 Af Bent Hansen (V), på vegne af Venstres byrådsgruppe Kontakt redaktionen

Venstres fremlagde onsdag et forslag til budgetaftale med prioritering af børneområdet, ældreplejen og trafikforbedringer, og som var økonomisk forsvarligt med et lille overskud. Vi må konstatere, at Nyt Gribskov og borgmester Anders Gerner Frost ønsker at forlade det brede økonomiske samarbejde, og har indgået budgetforlig med de røde partier.

Denne indgåede budgetaftale er efter vores holdning uansvarlig, da man budgetterer med underskud og presset likviditet. Et budgetforlig, hvor driften ikke er i balance vil udfordre kommunens likviditet og vores muligheder for i årene fremover at selvstændigt styre kommunens udvikling.

Venstre skal dybt beklage, at Nyt Gribskov og borgmesteren ønsker at forlade det brede samarbejde i byrådet.

Venstre foreslog ekstra at sætte midler af til børneområdet og ældreområdet samt penge til infrastukturforbedring, blandt andet de trafikale problemer i den store rundkørsel for enden af motorvejsforlængelsen. Venstre foreslog, at det sidste vejstykke fra Pårup til Gilleleje skulle projekteres således at vi bedre kan få vores byer i kommunen til at hænge sammen og borgerne på strækningen kender fremtiden for deres ejendomme.

Venstre havde ligeledes afsat midler til en klimahandlingsplan gennem alle fire år.

Venstre ønsker at prioritere velfærd for børn og ældre frem for sand mellem tæerne til turisterne.

Vi vil undersøge konsekvenserne for borgerne i Gribskov af det røde budgetforlig.