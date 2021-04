"Ligefrem at kalde handlingen populistisk forekommer at være noget ude af proportioner," skriver Jens C.H. Lauritzen i sit debatindlæg.

Debat: Rettidig omhu - ikke populisme

Og ligefrem at kalde handlingen populistisk forekommer at være noget ude af proportioner.

Man kan måske med en vis ret hævde, at den konservative énmandshær m/k i byrådet blot udviser mere rettidig omhu end rendyrket populisme, da et EU-direktiv om whistleblower-ordninger omfattende såvel private som offentlige juridiske enheder skal ratificeres i Folketinget senest den 17. december 2021.

I Frederiksborg Amts Avis skriver Ole Præst i et læserbrev den 15. marts 2021 under overskriften »Rendyrket konservativ populisme,« at »På byrådsmødet den 2. marts 2021 blev et konservativt forslag til en kommunal whistleblower-ordning behandlet ...... en gratis brug af initiativretten, der her gøres brug af.«

Ole Præst mener i øvrigt, at avisen (Frederiksborg Amts Avis) ikke orienterer om administrationens bemærkninger til forslaget.

Man skal nok ikke glemme, at journalister, bredest set, udvælger, hvad seere, lyttere og læsere skal have »serveret« og har således et kæmpe ansvar i forhold til befolkningens informationsniveau.

En whistleblower-ordning i Gribskov kommune er næppe en journalistisk sællert - men enhver borger med interesse for, hvad der sker i kommunen, kan via tablet, computer, smartphone etc. tilgå såvel dagsordener som referater fra alle dele af byrådets åbne møder.