Debat: Retsløst samfund

Gribskov - 16. oktober 2020 kl. 15:59 Af Bjarne Jagd Nissen, Nordhøjvej 7, 3250 Gilleleje

Når man ser den video, TV2 Lorry viste 28. september, tror man ikke sine egne øjne og ører.

Gennem mere end 10 år har et nyt, men ulovligt byggeri på Østre Allé i Gilleleje fået lov at blive stående.

På trods af at Statsforvaltningen allerede for otte år siden underkendte den byggetilladelse, Gribskov Kommune fejlagtigt havde udstedt, fik det ulovlige byggeri lov til at fortsætte og efterfølgende færdiggjort.

Med afgørelsen fra Statsforvaltningen i hånden har naboerne på begge sider af byggeriet gennem årene forgæves forsøgt at få Gribskov Kommune til at påtage sig ansvaret for den fejlagtigt udstedte byggetilladelse.

I stedet for at respektere Statsforvaltningens afgørelse og drage omsorg for at få byggeriet revet ned, valgte kommunen, gennem en række dispensationer og fravigelser at lovliggøre det - vel at mærke uden samtidig at tilbyde de berørte naboer kompensation, for det væsentlige værditab, de efterfølgende måtte konstatere, deres huse har lidt.

Det er simpelthen uanstændigt. På trods af at kommunen erkender sine fejl, kan man tilsyneladende slippe af sted med at afvise at yde kompensation. Det forekommer helt uforståeligt.

Ydermere mener kommunens egne jurister, eller for den sags skyld også eksterne jurister, heller ikke, at kommunen kan gøres økonomisk ansvarlig for hændelsesforløbet!

Hvis det virkelig har sin rigtighed, hvad man ikke må håbe, ser det for mig ud, som om lovgivningen på dette område trænger voldsomt til at blive revideret.

Det kan ikke være rigtigt, at der ikke er nogen, der kan drages til ansvar for de begåede fejl!

Det eneste råd, Gribskov Kommune giver de berørte naboer, er at gå til domstolene og anlægge sag mod kommunen.

Med Statsforvaltningens afgørelse i hånden, vil man formentlig kunne få dom for, at kommunen skal yde den kompensation, værditabet på de berørte naboers huse har medført.

En sådan retssag vil være både tidskrævende og en stor økonomisk belastning.

At de berørte naboer, efter 10 års kamp, ikke orker denne udvej, kan man godt forstå. Den usikkerhed, der altid vil være omkring udfaldet af en retssag, kan de naturligt nok hverken psykisk eller økonomisk overskue.

Såfremt man i en sådan sag kan søge fri proces, kunne det måske være en sidste udvej til endelig at få den ret, de berørte naboer er berettiget til.

Det ændrer dog ikke på, at Gribskov Kommune står tilbage med en særdeles flov smag i munden.