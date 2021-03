Debat: Rendyrket konservativ populisme

På byrådsmødet den 2. marts 2021 blev et konservativt forslag til en kommunal whistleblower-ordning behandlet. Læser man dagsordenen vil man se, at der i regeringens lovprogram for folketingsåret 2020/2021 forventes fremsat lovforslag om beskyttelse af whistleblowere. Direktivet forventes at træde i kraft 1. juli 2021.