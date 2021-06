- I NytGribskov og Socialdemokratiet håber vi, at Halsnæs og Hillerød ligeledes sætter en Ren Arresø på dagsorden, for vi kan sjældent noget alene - men sammen kan vi meget, lyder det i debatindlægget.

Debat: Ren Arresø kræver politisk prioritering

NytGribskov og Socialdemokratiet har sat et ønske om en proces for udarbejdelse af tværkommunal projekt om Ren Arresø på dagsorden i fagudvalget Udvikling, By og Land.

Kommunerne omkring Arresø, Hillerød, Halsnæs og Gribskov må tage deres del af ejerskabet og igangsættelse af et projekt, hvis mål er, at vi sammen arbejder for at Arresø får højnet sin vandkvalitet.

Det er ikke en lille opgave, og det handler om flere faktorer, der skal arbejdes med, men første skridt er at få allokeret ressourcer, der kan arbejde med en proces i forhold til et tværkommunalt projekt.

I NytGribskov og Socialdemokratiet håber vi, at Halsnæs og Hillerød ligeledes sætter en Ren Arresø på dagsorden, for vi kan sjældent noget alene - men sammen kan vi meget.

I NytGribskov og Socialdemokratiet måtte vi desværre konstatere, at et flertal i udvalget Udvikling, By og Land ikke ønskede at fremme vores initiativretssag, men i stedet fremsatte et forslag om dialog mellem politikerne i Hillerød, Halsnæs og Gribskov.

Det begræder vi naturligvis i NytGribskov og Socialdemokratiet, da vi finder sagen omkring Ren Arresø for vigtig til udelukkende tværpolitisk dialog. NytGribskov og Socialdemokratiet har derfor begæret sagen i byrådet.