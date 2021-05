"Vi er MANGE, der vil savne den, hvis den ender med at måtte flytte ud af byen," skriver Line Georg i sit debatindlæg. Modelfoto.

Debat: Rema har leveret en fin løsning

Og fra flere sider anføres Centerlinjen som værende dén, der skal afgøre Rema1000´s fortsatte eksistens i Gilleleje.

Men ingen taler om, at Rema1000 er en forretning, der bruges af rigtig mange af os, der bor her.

Vi er glade for Rema, for deres varer, for den gode og venlige kundebetjening.

Og vi er MANGE, der vil savne den, hvis den ender med at måtte flytte ud af byen.