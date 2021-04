"Ramløse og ikke mindst den bevaringsværdige natur, fortjener ikke det her projekt. Antallet af boliger skal reduceres kraftigt. Ligesom der primært bør bygges tæt/lav boliger i ét plan," skriver Hans Henrik Kondrup i sit debatindlæg.

Debat: Ramløse fortjener ikke det her

Gribskov - 14. april 2021 kl. 16:06 Af Hans Henrik Kondrup, Bymose Park 45, 3200 Helsinge

I foråret 2020 udbød Gribskov Kommune det 83.000 m2 store grundareal Ramløse Øst. Kommunen lovede at køber ville kunne opføre op til 32.000 m2 boliger svarende til en byggeret på 40%. Grunden blev sat til salg for 32 mio. kr.

Ole Kjærgårds firma Borgenhus A/S afgav tilbud på arealet og betingede samtidig, at kunne opnå en tilsvarende bebyggelsesprocent på nabogården Rishøj på matr. 7c, som bygherren ligeledes havde købt på en betinget aftale. Samlet et grundareal på godt 150.000 m2 med mulighed for at opføre op til 60.000 m2 boliger.

I kommunes redegørelse for projektet fremgår, at bygherren ønsker at etablere 54.000 m2 boliger i 2-3 etager på mellem 100 og 150 m2.

Det svarer til 400 - 500 boliger. Det er reelt muligt at opføre 600 boliger á 100 m2. I kommunes redegørelse har man nemlig ikke sat en begrænsning på antallet af boliger.

Hvis der for eksempel etableres 500 boliger, vil det svarer til en tæthed på 1 bolig pr 300 m2 bruttogrundareal.

Til sammenligning indeholder det nye store boligområde Trollebakkerne nord for Helsinge op til 700 boliger på et 700.000 m2 stort grundareal. Dette svarer til 1 bolig pr. 1000 m2 bruttogrundareal. Ramløse får således en 3 gange tættere bebyggelse på et bevaringsværdigt naturområde. Det hænger simpelthen ikke sammen.

Ramløse har ikke mange arbejdspladser og byen er ikke stationsnær. Der vil således være behov for 2 parkeringsplads pr. bolig. Med 500 boliger skal der udlægges grundareal til 1000 p-pladser.

De vil optage 25.000 m2. Hertil kommer adgangs- og fællesveje. Samlet vil veje og parkering dække 25% af hele grundarealet. Det er således ikke ret meget natur, der bliver bibeholdt.

Byrådet vedtog den 18/6 2019 forvaltningens Hvidbog med krav og ønsker, som skulle danne grundlag for kommunes udbud af Ramløse Øst.

Hvidbogen indeholdt blandt andet krav om, at der til hver bolig skulle være et grundareal på 300 m2, uden andele af fællesarealer, i umiddelbar tilknytning til hver bolig. Ud fra dette er det ikke muligt at etablere mere end 150-160 boliger på kommunens grundareal Ramløse 1 og 2. Svarende til en byggeret på små 16.000 m2.

Hvidbogen angav detaljerede krav til, at en bebyggelse skulle respektere det bevaringsværdige landskab herunder at bakketoppe skulle friholdes for bebyggelse.

Hvidbogen blev imidlertid ikke en del af udbuddet. Ligesom kommunen på ingen måde har forholdt sig til de indsigelser og forslag, der var på Borgermødet på Ramløse skole den 6/9 2018.

Belært af forsøgene på at sælge Troldebakkerne blev der koblet et ejendomsmæglerfirma på salget. Men det var ikke ejendomsmægleren, der satte prisen.

Det var et diktat fra kommunen, at prisen skulle være 32 mio. kr. Hvor køber så kunne etablere 32.000 m2 boliger. Til trods for, at den hvidbog med krav og ønsker, som byrådet vedtog den 18/6 2019 anførte, at det kun var muligt at udnytte en byggeret på det halve.

Man kan på ingen måde bebrejde køberen Ole Kjærgård. Hans projekt har mange gode tanker. Det passer bare ikke til området. Ramløse og ikke mindst den bevaringsværdige natur, fortjener ikke det her projekt. Antallet af boliger skal reduceres kraftigt. Ligesom der primært bør bygges tæt/lav boliger i ét plan.