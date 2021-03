- Flere borgere har forsøgt at søge agtindsigt for at grave dybere ned i de dokumenter, der ligger til grund for Råstofplanen. Men ingen har endnu fået nogle svar fra Regionen. End ikke en bekræftelse på, at anmodningerne er modtaget, skriver Maria Falck Stigsby i sit debatindlæg. Foto: Kenn Thomsen

Debat: Råstofplanen - hvad sker der egentlig med den?

Gribskov - 23. marts 2021 kl. 13:07 Af Maria Falck Stigsby, Robjergvej 5, 3200 Helsinge

I efteråret 2020 var der en del skriverier om høring vedrørende Råstofplan 2016/20 for Region Hovedstaden.

Jeg vil skynde mig at sige, at jeg ikke er imod grus- eller lergrave.

Vi skal bruge begge dele. Det, jeg har noget imod, er, når der planlægges så bynært.

Desuden mener jeg, at Regionen har været alt for lukket mht. planerne. Borgerne har krav på at være informeret om beslutninger, der har så store konsekvenser for dem.

Regionen har i høringsperioden oplyst, at to af de store områder rundt om Helsinge allerede er taget ud af planen.

Tilbage er tre områder i Helsinge. Det ene er Interesseområdet Laugø. Det er spørgsmålet om, hvis man foretager en trafikvurdering under en miljøvurdering, om indvindingen der overhovedet kan gennemføres. Det ville kræve man anlagde en ny større vej. Udkørsel med lastbilerne ville skulle krydse den nyligt vedtagne cykelsti på Valbyvej.

Desværre er en udvidelse af den nuværende grusgrav i Høbjerg by stadigvæk med, samt indvinding af ler ved Annisse Nord. Her vil man grave så tæt som 25-100 meter fra de enkelte huse.

Mange borgere var inde og afgive høringssvar og tilslutte sig underskriftindsamlingerne imod planen. Det var forventet, at planen ville blive vedtaget i første kvartal af 2021.

Staten har dog valgt at sende planen tilbage til Regionen. Derfor vil planen komme i høring igen. Der er tale om en supplerende høring.

Det er vigtigt at understrege, at alle høringssvar indsendt i forbindelse med høringen gennemført i perioden den 23. september- 25. november 2020 stadig er gældende, og at de vil indgå som grundlag for udarbejdelsen af den endelige Råstofplan 2016/2020.

Så lige nu venter vi på den nye høring. Som jeg læser det, er der ikke i planen nogle ændringer for vores område. Den nye høringsperiode er 15. februar - 13. april 2021.

Flere borgere har forsøgt at søge agtindsigt for at grave dybere ned i de dokumenter, der ligger til grund for Råstofplanen. Men ingen har endnu fået nogle svar fra Regionen. End ikke en bekræftelse på, at anmodningerne er modtaget.

Det er vigtigt for de omkringliggende borgere både på Høbjergvej, og på den anden side af Kildevej, at der kommer en afklaring.

I øjeblikket giver alene uvisheden vanskeligheder for salg af ejendomme i områderne.

Så det bliver spændende at se, hvordan de to områder står, når planen bliver vedtaget.

For begge områder gælder det dog, at man har mulighed for at anke afgørelse, hvis de fortsat er med i planen.

