Postkassen i Helsinge er der endnu, men ved at gro til af grønt lav, så måske er den også snart usynlig eller væk... Privatfoto

Debat: Post-scriptum over en postkasse

Jeg cyklede i dag ind til postkassen på Helsinge Station med et par breve - et beskedent bidrag til PostNord's overlevelse.

Postkassen herude i Ejlstrup blev nemlig taget ned for længst, og da jeg for et par år siden cyklede til Kagerup, var postkassen også væk der.